شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انفجار بمصنع للكيماويات في "تكساس" الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انفجار بمصنع للكيماويات في تكساس الأمريكية الأربعاء 27 نوفمبر 2019 الخليج 365 - متابعات أعلن مسئولون أمريكيون وقوع انفجار في مصنع للكيماويات بولاية "تكساس" اليوم الأربعاء؛ ما تسبب في تكسير النوافذ واهتزاز المباني المجاورة.

وذكرت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الانفجار وقع في مدينة "بورت نيتشز" بالولاية، ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو مصابين جراء الانفجار.

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