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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مستشار الأمن القومى لترامب يطالب ألمانيا بفرض عقوبات على إيران الأربعاء 27 نوفمبر 2019 قال مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتعين على ألمانيا أن تحذو حذو بالولايات المتحدة وتفرض عقوبات صارمة ضد إيران. وقال روبرت أوبراين في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة حتما مع إيران والتودد إلى الملالي في طهران. وذكر أوبراين أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض "عقوبات شاملة" على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات للتفاوض حول اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة.





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