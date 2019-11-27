قيومجيان: أقلعوا عن أسلوب الفتن الداخلية لضرب الانتفاضة ولن تجرونا إلى حرب أهلية

علّق وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال ​ريشارد قيومجيان​، على الأحداث الأخيرة قائلًا: "أقلعوا عن أسلوب الفتن الداخليّة المتنقّلة بين المناطق والأحياء لضرب ​الانتفاضة​ الشعبيّة وفَرض مشيئتكم على البلد".

وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "التهويل بالزعران لن يثني اللبنانيين عن مطلبهم بدولة سيّدة حديثة خالية من فسادكم. لن تجرّونا إلى حرب أهليّة"، مؤكّدًا "أنّنا لا نخافكم، ووحده ⁧الجيش اللبناني⁩ يحمي البلد والناس".