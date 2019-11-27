اعتصام أمام سراي حلبا وليبان بوست والمراكز الرسمية واقفال لمحال الصيرفة في المدينة

اعتصم محتجون من ​الحراك الشعبي​ أمام المراكز الرسمية في حلبا أي المالية، العقارية، مصلحة ​المياه​، ​أوجيرو​، ​وزارة العمل​، مركز ​التعليم المهني والتقني​، ​التنظيم المدني​ ومؤسسة كهرباء حلبا، وهتفوا ضد ​الفساد​ وأقفلوها جميعها.

كما إعتصموا أمام سرايا حلبا لبعض الوقت وهتفوا ضد الفساد وأقفلوا مركز نفوس حلبا ومركز ​ليبان بوست​. ثم إنتقل المحتجون الى محلات الصيرفة في حلبا وOMT وأقفلوها جميعها، أما بخصوص ​المدارس​ و​المصارف​ فجميعها فتحت أبوابها.