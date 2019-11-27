اعتصام أمام سراي حلبا وليبان بوست والمراكز الرسمية واقفال لمحال الصيرفة في المدينة

اعتصم محتجون من الحراك الشعبي أمام المراكز الرسمية في حلبا أي المالية، العقارية، مصلحة المياه، أوجيرو، وزارة العمل، مركز التعليم المهني والتقني، التنظيم المدني ومؤسسة كهرباء حلبا، وهتفوا ضد الفساد وأقفلوها جميعها.
كما إعتصموا أمام سرايا حلبا لبعض الوقت وهتفوا ضد الفساد وأقفلوا مركز نفوس حلبا ومركز ليبان بوست. ثم إنتقل المحتجون الى محلات الصيرفة في حلبا وOMT وأقفلوها جميعها، أما بخصوص المدارس والمصارف فجميعها فتحت أبوابها.
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