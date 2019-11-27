محمد سليمان: الحريري تجاوب مع مطالب اللبنانيين لكن ماذا فعلت القوى الأخرى؟

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب محمد سليمان، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قال بوضوح ما عنده وتجاوب مع مطالب اللبنانيين، وقرأ بفكر رجل الدولة انتفاضتهم، لكن ماذا فعلت القوى الأُخرى؟".
وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الأمر يبدأ من إجراء الاستشارات النيابية المُلزمة بعد المماطلة، وتنفيذ مطالب المواطنين بدلًا من محاولات قمعهم واستفزازهم بأساليب قذرة تجاوزَها الزمن".
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