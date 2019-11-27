محمد سليمان: الحريري تجاوب مع مطالب اللبنانيين لكن ماذا فعلت القوى الأخرى؟

لفت عضو "كتلة المستقبل" النائب ​محمد سليمان​، أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ قال بوضوح ما عنده وتجاوب مع مطالب اللبنانيين، وقرأ بفكر رجل الدولة انتفاضتهم، لكن ماذا فعلت القوى الأُخرى؟".

وأوضح في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "الأمر يبدأ من إجراء ​الاستشارات النيابية​ المُلزمة بعد المماطلة، وتنفيذ مطالب المواطنين بدلًا من محاولات قمعهم واستفزازهم بأساليب قذرة تجاوزَها الزمن".