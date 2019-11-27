بلدية صيدا: عدادات وقوف السيارات حاجة تنظيمية ملحة و60% من عائداتها للبلدية

أكدت ​بلدية صيدا​ على أن "عدادات وقوف السيارات هي حاجة تنظيمية ملحة تعود ب​الفائدة​ على صيدا وأهلها، وكذلك فإنها توفر فرص عمل للعشرات من أبناء المدينة"، مشيرة إلى "أن عائدات ​البلدية​ من العدادات تبلغ نحو 60%، كما يظهر ذلك الجدول الإحصائي عن الفترة الممتدة من شهر أيار 2018 ولغاية آب 2019 حيث بلغت نحو 300 مليون ليرة، في حين بلغت عائدات الشركة الملتزمة من العدادات نحو 200 مليون ليرة لبنانية" .



وشددت البلدية على ان "الدافع الأساسي لتركيب العدادات هو لمواجهة أرتال السيارات، التي كان يقوم أصحابها بركنها في مختلف شوارع المدينة في ساعات الذروة ​النهار​ية، وقسم كبير منهم يتركها طوال النهار متوجها إلى العاصمة ​بيروت​ أو مناطق أخرى ثم يعودون مساء لأخذ سياراتهم، وهو ما كان يتسبب بإزدحام خانق للسيارات وشلل في السوق التجاري ومختلف شوارع المدينة والأحياء السكنية وغيرها. لذلك كان قرار تركيب عدادات وقوف السيارات كحاجة تنظيمية ل​حركة السير​، ولكي لا تتحول شوارع المدينة إلى مواقف مجانية للسيارات تشكل عبئا إقتصاديا وإجتماعيا ينعكس سلبا على ​الحركة التجارية​ ومصالح الناس في صيدا ومنطقتها".