مراد: الوقوف مع المقاومة بوجه المؤامرات التي تستهدفها واجب

شدد الوزير في حكومة تصريف الأعمال حسن مراد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على انه "من غير المسموح المس بتاريخ ​المقاومة​ في ​لبنان​ أو في ​فلسطين​ أو في أي مكان ارتقى فيه شهيد أو نزف جريح بمواجهة العدو الصهيوني، لأن المقاومة حفظت كرامة الوطن. والوقوف معها بوجه المؤامرات التي تستهدفها واجب كل الشرفاء الحريصين على كرامة لبنان والدفاع عن أرضه وثرواته وإنسان".

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