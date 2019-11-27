السفير البابوي أبلغ عون اهتمام الكرسي الرسولي بأوضاع لبنان ودعمه لجهود معالجتها

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في قصر بعبدا، ​السفير البابوي​ في ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتري، وعرض معه للأوضاع العامة في البلاد. وأبلغ السفير البابوي، رئيس الجمهورية اهتمام ​الكرسي الرسولي​ بالأوضاع، ودعمه للجهود المبذولة لمعالجتها.

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