أردوغان: هناك جهات تتلاعب بالعالم الإسلامي لأنه ليس بنيانا مرصوصا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "هناك جهات تتلاعب بسهولة ب​العالم الإسلامي​ لأنه غير متماسك كالبنيان المرصوص"، مستنكرا "غياب دولة واحدة شعبها مسلم بين الأعضاء الدائمين في ​مجلس الأمن الدولي​"، مضيفا أن "هذا نظام غير عادل لا يمكنه أن يستمر".

ودعا المشاركين في الفعالية إلى "عدم مخادعة أنفسهم، لأنه ليس هناك حكم ولا إرادة للعضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي، فكل شيء مرهون بالأعضاء الـ5 الدائمين، بل بين شفتي واحد منهم"، آسفاً على "حال إسهام البلدان الإسلامية في التجارة العالمية"، مؤكدا أن "تمثيلها لا يتجاوز 9.7 بالمئة، في حين أنها "تشكل 24 بالمئة من سكان العالم".