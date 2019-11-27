سامي الجميل:ما حصل بالامس كان فتنة متنقلة تعمدت استفزاز أهلنا

رأى رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ ان "ما حصل بالامس كان فتنة متنقلة تعمدت استفزاز أهلنا في المناطق كافة لكن ضبط النفس بقي سيد الموقف رغم التجاوزات.". وقال: "بعد انكشاف المخطط من صور الى ​طرابلس​ مرورا ب​بعلبك​ و​بكفيا​ و​الشياح​، ننبه أهلنا من محاولات تجري لضرب ثورتهم التي يجب أن تبقى سلمية ونناشد ​الجيش​ حمايتها".

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