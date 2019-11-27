وزارة العمل: لن نوافق على طلبات استقدام عمال أجانب إلا بالحالات الملحة

أعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة العمل​، أنّ "في ظلّ ارتفاع ​البطالة​ في صفوف اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وللحدّ من حجم تحويل العمولات الأجنبية إلى الخارج ولخلق فرص عمل للبنانيين، لن توافق الوزارة على طلبات استقدام عمال أجانب إلّا في الحالات الملحّة".

ودعت في بيان، المؤسسات والشركات إلى "تحمّل مسؤوليّتها الوطنيّة، والاعتماد على اليد العاملة اللبنانية إلى أقصى حدّ ممكن".