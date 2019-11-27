أعلن المكتب الإعلامي لوزارة العمل، أنّ "في ظلّ ارتفاع البطالة في صفوف اللبنانيين بسبب الأوضاع الاقتصاديّة الصعبة الّتي تمرّ بها البلاد، وللحدّ من حجم تحويل العمولات الأجنبية إلى الخارج ولخلق فرص عمل للبنانيين، لن توافق الوزارة على طلبات استقدام عمال أجانب إلّا في الحالات الملحّة".
ودعت في بيان، المؤسسات والشركات إلى "تحمّل مسؤوليّتها الوطنيّة، والاعتماد على اليد العاملة اللبنانية إلى أقصى حدّ ممكن".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العمل: لن نوافق على طلبات استقدام عمال أجانب إلا بالحالات الملحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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