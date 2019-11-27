رويترز: الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار بطرح أرامكو السعودية

كشف مصدران مطّلعان لوكالة "​رويترز​"، أنّ "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطّط للاستثمار في الطرح العام الأولي لـ"أرامكو" ​السعودية​".

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