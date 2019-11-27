مسؤول تركي سابق: تركيا في نفق مظلم وحكم الرجل الواحد أضر بالبلاد

حذر نائب رئيس الوزراء التركي السابق علي باباغان من "مخاطر حكم الرجل الواحد"، مشيراً إلى أنه "يتطلع إلى تشكيل حزب سياسي جديد نهاية العام، ليتحدى حزب "العدالة والتنمية" الذي يتزعمه ​أردوغان​"، لافتاً إلى "إننا رأينا أن ​تركيا​ دخلت نفقا مظلما مع تزايد مشكلاتها في كل قضية كل يوم بدأنا جهودنا لتشكيل حزب جديد".

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