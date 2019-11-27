الكرملين: تصريحات خارجية أميركا حول نشر روسيا وحدات عسكرية لزعزعة استقرار ليبيا غير صحيحة

وصف المتحدث باسم ​الكرملين​ ​دميتري بيسكوف​ اتهامات ​وزارة الخارجية الأميركية​ ل​روسيا​ بزعزعة الاستقرار في ​ليبيا​ من خلال نشر شركات عسكرية خاصة هناك، بأنها ​أخبار​ زائفة لا أساس لها من ​الصحة​.

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