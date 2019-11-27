ديلي ميل: إحباط عملية تهريب مخدرات بـ121 مليون دولار باسبانيا

أفادت صحيفة "​ديلي ميل​" البريطانية بان "​السلطات الإسبانية​ أحبطت ​عملية تهريب​ 3 أطنان من ​الكوكايين​ بقيمة 121 مليون ​دولار​، بعدما اعترضت ​غواصة​ شمال غرب ​إسبانيا​"، مشيرةً إلى أنه "تعتبر هذه أول رحلة طويلة لغواصة تحمل ​مخدرات​ عبر المحيط الأطلسي في اتجاه ​أوروبا​، حيث تم تتبع الغواصة أثناء إبحارها عبر المحيط الأطلسي من ​كولومبيا​ إلى أوروبا في رحلة طولها حوالي 7.7 ألف كيلومتر".

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