مفاجأة – مصدر من “الكاف”: نهضة بركان مرشح لمواجهة الترجي التونسي في كأس “السبور” الإفريقي

أصبح فريق نهضة بركان، وصيف بطل كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مرشحا بقوة من أجل خوض مباراة “السوبر” الإفريقي، ومواجهة فريق الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا، في 14 من شهر فبراير القادم بالعاصمة القطرية الدوحة.

ويرجع ذلك إلى رفض نادي الزمالك المصري، بطل كأس “الكاف”، بشكل رسمي، خوض المباراة، بسبب تنظيمها في العاصمة القطرية الدوحة، إذ صرح رئيس النادي، مرتضى منصور، أمس الثلاثاء في ندوة صحفية، بأن ” فريقه لن يلعب في قطر”.

وحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، وفقا لما وصفته “بالمصادر المقربة من الاتحاد القاري للعبة”، فإن “الهيئة الكروية القارية لا تتعامل بجدية مع تصريحات رئيس الزمالك، بشأن رفض خوض مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي، في قطر”.

وأكد المصدر ذاته، بأن “الكاف سيبدأ النظر في هذا الأمر، في حالة وصول خطاب رسمي من الزمالك يؤكد ما قاله رئيس النادي”، مضيفا “سيتم التعامل مع هذا الملف وفقا للمراسلات الرسمية”.

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وشدد المصدر ذاته على أن “المباراة ستقام في قطر، حتى في حالة انسحاب الزمالك، حيث ستتم دعوة نادي نهضة بركان، وصيف بطل كأس الكاف للعب المباراة بدلا منه، مع توقيع العقوبات التي تنص عليها اللائحة على النادي المنسحب”.

وتنص لائحة الكاف على معاقبة النادي الذي يرفض المشاركة في مباراة السوبر الإفريقي، بحرمانه من خوض الثلاث نسخ التالية من البطولات الإفريقية التي يتأهل لها، مع توقيع أقصى عقوبة مالية على النادي.