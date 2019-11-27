إنذار في المجال الجوي يتسبب بفرض إغلاق للبيت الأبيض ـ فيديو

حلقت طائرات تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق واشنطن مساء الثلاثاء، بعد تقارير عن وجود طائرة مجهولة الهوية في مجال جوي محظور، ما دفع إلى فرض إغلاق مؤقت للبيت الأبيض.
وقالت القيادة الأمريكية الشمالية للدفاع الفضائي في بيان أن مقاتلاتها “موجودة في المكان”، فيما عززت الأجهزة الأمنية تواجدها في المنطقة.
وقالت السلطات لاحقا إن الطائرة التي يعتقد أنها انتهكت المجال الجوي للعاصمة الأمريكية “لا تعتبر في الوقت الراهن عدوانية”.
وتم فرض قيود مشددة في أجواء واشنطن بعد هجمات 11 شتنبر 2001 في نيويورك وواشنطن.
وأفادت تقارير إخبارية بأنه تم رفع الإغلاق الأمني عن البيت الأبيض بعد فرضه في وقت سابق اليوم الثلاثاء في أعقاب انتهاك المجال الجوي فوق العاصمة الأمريكية واشنطن.
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