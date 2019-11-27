مخرجة “البرتقالة المرة” تدعي سرقة فيلمها بعد إعلان تصوير جزء ثان منه دون علمها

ادعت المخرجة، بشرى إيجورك، أن فيلمها الشهير “البرتقالة المرة” تمت سرقته، وذلك في إشارة إلى إعلان الشروع في تصوير جزء ثان منه دون علمها.

وكتبت بشرى على حسابه الفايسبوكي، اليوم الثلاثاء: “أحبتي تصلني أخبار عن سرقة فيلمي “البرتقالة المرة”، هل انتظروا سفري إلى دبي ليسرقوا حقا من حقوقي”.

وكان الممثل يوسف الجندي قد كشف، من خلال منشورات على “أنسنتغرام”، أن تصوير الجزء الثاني من البرتقالة المرة”، انطلق في أفق عرضه في رمضان المقبل على القناة الثانية.

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وحاول “اليوم 24” التواصل مع الممثل يوسف الجندي، إلا أنه لم يجب، ربما لانشغاله بالتصوير، الذي أعلن، سابقا، أنه شرع فيه.

وكان يوسف الجندي من بين أبطال الجزء الأول من البرتقالة المرة، الذي حقق نجاحا كبيرا، وأخرجته بشرى إيجورك.