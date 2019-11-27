تضارب في الأنباء حول خطورة إصابة إدين هازارد

تلقى عشاق فريق ريال مدريد الإسباني، أخبارا سيئة، أمس الثلاثاء، خلال مباراتهم أمام باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أروبا، وذلك بسبب خروج نحم الفريق، البلجيكي إدين هازارد مصابا.

وفي الوقت الذي لم يعلن فيه النادي الملكي بعد عن تفاصيل هذه الإصابة، فإن عددا من الصحف الإسبانية قدمت أنباءا متضاربة حول إصابة نجم منتخب بلجيكا.

فحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من الفريق الملكي، فإن أزارد نقل بوجه السرعة للمستشفى مباشرة بعد خروجه من الملعب، وقد دخل مستعينا بعكازين، لكن خرج بدونهما، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات كانت إيجابية.

أما صحيفة “سبورت” المقربة من الغريم برشلونة، فقد أكدت بأن إصابة هازارد، سوف تغيبه عن مباراة ألافيس القادمة من الدوري الإسباني.