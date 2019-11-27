تلقى عشاق فريق ريال مدريد الإسباني، أخبارا سيئة، أمس الثلاثاء، خلال مباراتهم أمام باريس سان جرمان الفرنسي، في إطار الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أروبا، وذلك بسبب خروج نحم الفريق، البلجيكي إدين هازارد مصابا.
وفي الوقت الذي لم يعلن فيه النادي الملكي بعد عن تفاصيل هذه الإصابة، فإن عددا من الصحف الإسبانية قدمت أنباءا متضاربة حول إصابة نجم منتخب بلجيكا.
فحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، المقربة من الفريق الملكي، فإن أزارد نقل بوجه السرعة للمستشفى مباشرة بعد خروجه من الملعب، وقد دخل مستعينا بعكازين، لكن خرج بدونهما، مشيرة إلى أن نتائج الفحوصات كانت إيجابية.
أما صحيفة “سبورت” المقربة من الغريم برشلونة، فقد أكدت بأن إصابة هازارد، سوف تغيبه عن مباراة ألافيس القادمة من الدوري الإسباني.
كانت هذه تفاصيل خبر تضارب في الأنباء حول خطورة إصابة إدين هازارد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.