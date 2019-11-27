مقتل وإصابة المئات من مواطني ألبانيا في زلزال هو الأقوى منذ عقود

لقي 16 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب مئات آخرون فيما يواصل منقذون الأربعاء، البحث عن ناجين بين الأنقاض، إثر زلزال هو الأقوى الذي تشهده ألبانيا منذ عدة عقود.

وانهار عدد كبير من المباني تحت شدة الزلزال الذي بلغت قوته 6,4 درجات ووقع في الساعات الأولى من النهار.

وفي شوارع تيرانا خرج السكان من منازلهم فزعين، ومست الأضرار خصوصا مدينة دوريس الساحلية السياحية، وبلدة توماني شمال العاصمة مع مباني دمرت بالكامل.

وقالت وزارة الصحة في آخر حصيلة لها إن 16 شخصا لقوا مصرعهم؟ وانتشلت عدة جثث من بين الانقاض في دوريس حيث انهار فندق وتضررت مبان أخرى بشكل كبير. وعثر على جثث باقي الضحايا تحت الانقاض في بلدة توماني.

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وقالت وزارة الصحة إن نحو 600 شخص تعرضوا لاصابات طفيفة، تلقوا الإسعافات الأولية في المستشفيات عبر البلاد، فيما نشرت السلطات نحو 300 عسكري و1900 شرطي.

وصرح عالم الزلازل الألباني رابو أورميني للتلفزيون المحلي، أنه أقوى زلزال تشهده منطقة دوريس منذ 1926.

وحدد معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي مركز الهزة الأرضية في البحر الأدرياتيكي، على بعد 34 كيلومترا جنوب غرب تيرانا، وعلى عمق عشرة كيلومترات.