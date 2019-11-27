رهط: توفي بعد وفاة زوجته بأيام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت في مدينة رهط بالنقب صباح اليوم، الأربعاء، وفاة الحاج صبّاح الجعار (أبو إياد) عن عمر ناهز 73 عاما.
وكانت زوجة الجعار، الحاجة حسنة محمد الجعار قد توفيت في التاسع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وشغل الجعار سابقا مهام عضو في بلدية رهط.
وسيتم تشييع جثمان المرحوم إلى مثواه الأخير في مقبرة رهط الغربية (أبو منصور)، بعد الصلاة عليه في مسجد السلام، بعد صلاة ظهر اليوم.
هذا، وتقبل التعازي في خيمة العزاء بجانب مدرسة النور بمدينة رهط.
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