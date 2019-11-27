اعتقال مشتبه من الناصرة بإطلاق نار على منزل بحيفا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة شخصا من الناصرة بشبهة التورط في جريمة إطلاق عيارات نارية على منزل بحيفا، الليلة الماضية.

ووفقا للشرطة فإنه "وصل بلاغ إلى مركز الشرطة، أمس الثلاثاء، في تمام الساعة 00:30، مفاده إطلاق عيارات نارية على منزل سكني في شارع 'كيش' في مدينة حيفا. قوات الشرطة التي وصلت إلى المكان باشرت بالبحث عن المشتبه بإطلاق النار، بالإضافة إلى جمع الأدلة والحيثيات من المكان، وخلال وقت قصير تم التوصل إلى المشتبه به واعتقاله، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عامًا، من سكان مدينة الناصرة".

هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في حيفا، اليوم الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه به على ذمة التحقيقات الجارية.