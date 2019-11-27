تعرف على آخر التطورات الميدانية في عدد من المدن العراقية

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الأربعاء 27 نوفمبر 2019 أقدم محتجون عراقيون على إغلاق عدد من الشوارع الرئيسية والتجارية وسط محافظة كربلاء في العراق.

وفي الديوانية طوق متظاهرون مقر قوات مكافحة الشغب في محافظة الديوانية بالعراق. إلى ذلك، أعلن محافظ المثنى تعطيل الدوام الرسمي في المديرية العامة للتربية ومدارس المحافظة يومي الأربعاء والخميس. Advertisements وقال إن التعطيل يأتي لمنع الاعتداء على مؤسسات الدولة وللحفاظ على السلم الأهلي. في السياق، اعتقلت القوات العراقية اليوم 8 متظاهرين في حي الصحة بمحافظة بابل. وكان نحو 17 شخصا قد سقطوا بين قتيل وجريح جراء 3 انفجارات في العاصمة بغداد.

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