شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 4 فلسطينيين من الخليل والان نبدء بالتفاصيل

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة مواطنين فلسطينيين من بلدتي بيت كاحل ودير سامت في الخليل. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل أن جيش الاحتلال داهم بلدة بيت كاحل، واعتقل محمد جعفر عطاونة، وقاسم يوسف عطاونة، وبشار يوسف عطاونة، كما اعتقل عبدالباسط الحروب والد الشهيد محمد الحروب بعد أن داهم منزله وفتشه في بلدة دير سامت.

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