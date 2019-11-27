إحذروا خطر الألومنيوم على الصحة... لن تتخيلوا حجم العواقب!

كشفت نتائج دراسة ألمانية أن تناول الألومنيوم بنسب كبيرة يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية محتملة عندما يتراكم في الجسم. فماهي هذه المخاطر؟ وماهي المواد التي تتوفر على الألومنيوم؟

قد لا يكون الألومنيوم على رأس قائمتك للأشياء التي يجب التقليل من استخدامها. ولكن دراسة جديدة تفيد بأنه يجب إضافته كأولوية. وخلصت الدراسة التي أجرتها المؤسسة الاتحادية لتقييم المخاطر في ألمانيا إلى أن التعرض بكثرة إلى الألومنيوم يمكن أن يؤدي إلى مخاطر صحية محتملة عندما يتراكم في الجسم. وقد لا يدرك المرء هذا ولكن هذا يمكن أن يتأتى جراء التعامل مع الألومنيوم عدة مرات في اليوم.

فيمكن العثور عليه في الكثير من الأطعمة والمضافات الغذائية والمواد التي تتصل بالأطعمة ومستحضرات التجميل. وجدت الدراسة أنه قد يتم تجاوز كمية الاستهلاك الأسبوعية المقبولة من الألومنيوم - سواء عبر الفم أو الجلد - في كل الفئات العمرية. وكتب واضعو الدراسة التي نشرت في دورية "أركايفس أوف توكسكولوجي" أنه "رغم أنه جرى جمع بيانات التعرض للألومنيوم مع وضع في الاعتبار السكان الألمان على وجه الخصوص، إلا أن هذه البيانات تمثل أيضا الأوروبيين مع قابلية مقارنتها بالمستهلكين الدوليين". ويمكن العثور على الألومنيوم، على سبيل المثال، في مضادات التعرق ومعاجين الأسنان المبيضة وأحمر الشفاه والواقي من الشمس ومواد غذائية مثل الشاي والقهوة والتوابل والشوكولاتة. ويمكن أيضا أن يدخل إلى الطعام عبر الأواني المصنوعة من الرقائق المعدنية غير المطلية وصواني الشواء وصواني الخبز. Advertisements