المركزي للإحصاء: انخفاض كمية الكهرباء المنتجة لسنة 2018

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء، الأربعاء، عن انخفاض كمية الكهرباء المنتجة لسنة 2018 مقارنة بسنة 2017.
وقال الجهاز في إحصائية اطلعت عليه الخليج 365 انه "وفقا لاحصاء مشاريع الكهرباء فان كمية الكهرباء المنتجة لسنة 2018 بلغت 85 مليون م.و.س حيث بلغت كمية الكهرباء المباعة للمستهلكين 40 مليون م.و.س مقابل 42 م.و.س ضياعات".
وأضاف، أن "هذه الكمية المنتجة انخفضت عما كان الانتاج بسنة 2017 التي بلغت كمية الإنتاج فيها 85 مليون م.و.س وبواقع 41 مليون م.و.س مباعة و44 مليون م.و.س ضياعات".
يذكر أن العراق ما يزال يعاني من قلة الطاقة الكهربائية مما يجعل المواطن يلجأ للمولدات الأهلية لتعويض النقص.
وأضاف، أن "هذه الكمية المنتجة انخفضت عما كان الانتاج بسنة 2017 التي بلغت كمية الإنتاج فيها 85 مليون م.و.س وبواقع 41 مليون م.و.س مباعة و44 مليون م.و.س ضياعات".
يذكر أن العراق ما يزال يعاني من قلة الطاقة الكهربائية مما يجعل المواطن يلجأ للمولدات الأهلية لتعويض النقص.
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