أطعمة تثير جدلا حول العالم لأسباب أخلاقية وبيئية

وسلط تقرير في صحيفة الغارديان البريطانية الضوء على أبرز الأطعمة التي أثارت الجدل حول العالم ورأي الخبراء فيها، وتساءلت حول الأطعمة المفيدة والضارة في المجتمع والأرض.

وأشارت الكاتبة إلى أن عشّاق الأفوكادو في جميع أنحاء العالم يتسببون بشكل غير مباشر في ظاهرة إزالة الغابات، وقالت إن المزارعين الذين تعاني أراضيهم من الجفاف في تشيلي أجبروا على اللجوء إلى تفريغ الأنهار للحصول على المياه من أجل ري هذه الفاكهة.

السلطة المعلّبة

يتم سنويا في المملكة المتحدة التخلص من 40%من السلطات المعلّبة في أكياس بلاستيكية، لأن هذه الوجبة كثيرا ما ينتهي بها المطاف إلى حاوية القمامة بسبب تاريخ صلاحيتها المحدّد.

وطرحت شركة تيسكو عام 2017 أكياسا قابلة لإعادة الاستخدام معدّة للسلطة، لكن هذه المبادرة لم تتمكن من وضع حد للمخاطر الصحية الناجمة عن تعليب الخضروات، على غرار استخدام البلاستيك والبصمة الكربونية خلال عملية النقل فضلا عن فقدان الخضار نكهتها، لذلك يحبذ تناول الخضروات طازجة.

لحم البقر

تعتبر الأبقار التي تُربّى من أجل استهلاك لحومها وحليبها -وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو)- من الأنواع الحيوانية المسؤولة عن أغلب انبعاثات الغازات الدفيئة، رغم غياب دليل قاطع على أن تربية الأبقار في المراعي لها أضرار بيئية.

وتمثّل هذه المراعي الدائمة أحواضا للكربون وسينجرّ عن حفرها "إطلاق الكربون المحتجز في التربة"، وذلك وفقا لما ذكرته الصحفية الاستقصائية جوانا بليتمان.

سمك القد