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ابراهيموفيتش يشتري اسهماً من نادي جيلوان حمد الأسبق

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2019-11-27 | 10:07

ابراهيموفيتش يشتري اسهماً من نادي جيلوان حمد الأسبق

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أثار مهاجم لوس أنجلوس جلاكسي، زلاتان إبراهيموفيتش، الجدل على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشره لفيديو يظهر من خلاله قميص لناد سويدي يدعى هاماربي.
وربطت التقارير يوم أمس، الثلاثاء، تصرف اللاعب المخضرم بأنه سينتقل إلى هذا النادي من أجل ختام مسيرته الكروية والعودة إلى بلاده بعد غياب لمدة 18 عامًا في الاحتراف بأقوى الدوريات الأوروبية.

ولكن أوضح نادي هاماربي اليوم، الأربعاء، حقيقة الأمر وأعلن أن "إبراهيموفيتش قد أصبح شريكًا في ملكية النادي بعد شرائه لنصف أسهم شركة AEG والتي بدورها تمتلك حصصُا في هذا النادي السويدي".

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وأصدر ريتشارد فون رئيس هاماربي بيانًا رسميًا جاء نصه كالتالي: "هذا أمر جديد بالنسبة لنا ولكنه مثير للغاية أن ينضم لنا شخص مثل زلاتان إبراهيموفيتش يمتلك عقلية الفوز".

ويبدو أن مستقبل إبراهيموفيتش مازال غامضًا، خاصة وأنه قد أعلن رحيله عن فريقه الأمريكي بعد نهاية عقده في بداية العام المقبل 2020.

يذكر أن السويدي لديه عدة اهتمامات من بعض الأندية الأوروبية مثل ميلان، نابولي، بولونيا من إيطاليا ومانشستر يونايتد من إنجلترا.

وتجدر الإشارة الى لاعب المنتخب الوطني العراقي جيلوان حمد، قد لعب في صفوف هاماربي موسم 2017/ 2018.

 


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محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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