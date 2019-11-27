بالفيديو: ناصيف زيتون يثور بأغنية جديدة

في ظل هيمنة "الثورة" في عدد من الدول العربية، أطلق الفنان ناصيف زيتون فيديو ترويجي لأغنيته الجديدة بعنوان "مش خايف منك"، ويُلقي الفنان ناصيف زيتون في الفيديو شعراً يبث فيه روح التحدّي والثورة على طريقته، فيقول: "قد ما تقوى عتمة الظلمة، آخرة الوجع كلمة وفيي الحلم بثور، تا يمحي العتم بالنور ويتحقق بالأمل حلمي، لأنّو باب الأمل مفتوح… مجبور إنت تروح". Advertisements تجدر الاشارة الى أن هذه الأغنية من كلمات منير بو عساف وألحان هشام بولس وتوزيع داني حلو. ونال هذا المنشور نسبة مشاهدة عالية، وفاقت الاعجابات الـ 44 ألف.

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