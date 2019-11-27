النزاهة تضبط صكوكاً بأربعة مليارات دينار بمنزل مدير مصرف محكوم بالمؤبد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الأربعاء، ضبط أربعة صكوك أصلية تبلغ قيمتها أكثر من أربعة مليارات دينار في دار مدير مصرف حكومي في الأنبار، محكوم بالسجن المؤبد.
وأوضحت، أن "قيمة تلك الصكوك بلغت (4,076,000,000) مليارات دينار، من بينها صكان بقيمة (900,000,000) مليون دينار في حساب مدير المصرف المدان، وصكان آخران بقيمة ( 3,176,000,000) مليار دينار، باسم اثنين من المحكومين".
وأضافت، أن "العملية أسفرت عن ضبط دفتري صكوك ومبالغ مالية بالعملة المحلية وبالدولار في حساب المدان، إضافة إلى كشوفات وسجل خاص بالعمليات الحسابية للمصرف وختم باسم المصرف – فرع الخالدية وثمانية سندات عقارية باسم المحكوم، وسند عقار باسم زوجته".
ولفتت إلى أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً حضورياً بالسجن المؤبد بحق مدير المصرف ومجموعة موظفين معه، وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة تمهيداً لمصادرتها".
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