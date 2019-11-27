للمرة الثانية خلال عام.. ولي العهد السعودي يزور الإمارات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يبدأ الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأربعاء، زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تتناول العلاقات وأبرز المستجدات الإقليمية.

وتُعَد الزيارة هي الثانية خلال نحو عام؛ حيث زار الأمير محمد بن سلمان الإمارات يوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بعلاقات تاريخية ضاربة في جذور التاريخ والجغرافيا.. عززتها روابط الدم والإرث والمصير المشترك، ويقوي روابطها إدراك قيادة البلدين طبيعة المرحلة الحرجة التي تعيشها المنطقة والعالم.