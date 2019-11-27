مرصد الإفتاء المصري: 20 عملية إرهابية بـ11 دولة في أسبوع

شهدت 11 دولة حول العالم 20 عملية إرهابية أسفرت عن مقتل وإصابة 161 شخصا خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجاري، وفق مرصد الفتاوي التكفيرية التابع لدار الإفتاء المصرية.

وقال المرصد، في بيان، الأربعاء، إنه خلال الفترة من 16 إلى 22 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، ارتفع عدد الهجمات الإرهابية بـ 7 عمليات مقارنة بالأسبوع الثاني من الشهر ذاته الذي شهد 13 عملية إرهابية.

ووفق المرصد، جاءت أفغانستان على رأس قائمة الدول الأكثر استهدافًا في مؤشر الإرهاب الأسبوعي بواقع 4 عمليات إرهابية بما نسبته 20% من نسبة العمليات الإرهابية التي شهدها المؤشر لهذا الأسبوع.

تلتها كل من العراق والصومال وسوريا، في المرتبة الثانية من حيث عدد الدول التي شهدت عمليات إرهابية بما نسبته 15% من نسبة العمليات.

وذكر المرصد في مؤشره أن 8 تنظيمات إرهابية نفذت 16 عملية إرهابية من عدد العمليات بما نسبته 80% من منفذي العمليات بينما سجلت 4 عمليات إرهابية ضد مجهول بنسبة 20%.

وفي ذات السياق، حل تنظيم داعش الإرهابي في المرتبة الأولى من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات الإرهابية بواقع 5 عمليات إرهابية بما نسبته 25% من عدد العمليات الإرهابية.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث التنظيمات الأكثر تنفيذًا للعمليات كل من (طالبان- حركة الشباب الصومالية) بواقع 3 عمليات إرهابية لكل منها بما نسبته 15%.

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ويحاول تنظيم داعش في هذه الآونة إظهار قدرته على تنفيذ أكبر قدر من العمليات الإرهابية لتأكيد أن مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي "لن يؤثر على قوته".





وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، عن مقتل البغدادي، في عملية استغرقت ساعتين وشاركت فيها نحو 8 مروحيات، مضيفا أن القوات الأمريكية أجرت تحليل الحمض النووي لزعيم داعش بعد مقتله مباشرة وتأكدت صحته.

وأضاف البيان أن تلك التنظيمات التي بايعت داعش تسعى إلى تنفيذ أكبر قدر من العمليات الإرهابية، فنجد أن تنظيم "وسط أفريقيا بالكونجو" نفذ عملية إرهابية قتل فيها 6 أشخاص ذبحًا شرقي البلاد.

كما قام تنظيم "الدولة في الصحراء الكبرى" المنتشر بين مالي وبوركينا فاسو بتنفيذ عملية إرهابية على الجيش المالي قتل فيها 30 جنديًّا.

وتعد هذه العملية هي الثانية التي ينفذها التنظيم على الجيش المالي بعد العملية التي قتل فيها 53 جنديًّا في الأسبوع الأول من هذا الشهر.

وأوضح المؤشر أن حركة طالبان مستمرة في التصعيد على الأرض في أفغانستان لعدة أسباب، من أهمها: مسعى الحركة في الضغط على الحكومة الأفغانية من أجل الحصول على أكبر قدر من التنازلات في المفاوضات التي تجريها مع الحكومة، بالإضافة إلى قطع الطريق أمام تنظيم داعش عبر فرعه هناك المعروف بـ " ولاية خراسان" من السيطرة على الأرض،

وأفاد المرصد في مؤشره أن نيجيريا شهدت هذا الأسبوع تراجعًا في عدد العمليات الإرهابية؛ حيث نفذ تنظيم "بوكو حرام" عملية إرهابية واحدة، إذ قتلت الحركة 4 جنود شمال شرق البلاد عقب الهجوم على كمين للجيش، وتظل الحركة الأكثر دموية في أفريقيا جنوب الصحراء.

ولفت المرصد إلى أن منطقة الساحل الأفريقي لا تزال بشكل عام منطقة عمليات بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد تراجع قوة "داعش" ولو مرحليًا في سوريا والعراق، الأمر الذي خلق حالة من الصراع الشديد بين فروع "القاعدة" و"داعش" في تلك المناطق.