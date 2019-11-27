إطلاق سراح 2500 موقوف خلال احتجاجات العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، الأربعاء، إن أجهزة الأمن قامت بإطلاق سراح 2500 موقوف خلال التظاهرات في البلاد.

وأضاف عبدالمهدي - في كلمة خلال اجتماع للحكومة العراقية - أن قوات الأمن حرصت على حماية المتظاهرين في ساحات التظاهر، مؤكدا أن هناك حراك في الحكومة والبرلمان لتصحيح العديد من المسارات السياسية .

وتابع رئيس الوزراء العراقي: أن مفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سلمتنا تقرير عن الأحداث التي رافقت التظاهرات.

وتشهد بغداد ومدن جنوب العراق منذ أكثر من نحو شهرين مظاهرات تطالب بتغيير العملية السياسية وإنهاء النفوذ الإيراني، تخللها اختطاف أكثر من ١٠٠ ناشط ومدون وصحفي ومحامين ومسعفين، حسب إحصائيات رسمية حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادرها في وزارة الداخلية العراقية، التي نفت دور الوزارة في اعتقالهم، وحمّلت مليشيات الحشد الشعبي مسؤولية تنفيذ هذه العمليات.