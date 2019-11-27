ترامب يتعهد بتصنيف عصابات المخدرات في المكسيك "إرهابية"

تعهّد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بتصنيف عصابات المخدرات المكسيكية على أنها "إرهابية"، معتبرا أنها مسؤولة عن مقتل 100 ألف شخص من بلاده.

وأضاف ترامب، في مقابلة متلفزة، نقلتها بلومبرج: "سيتم تصنيفها.. انظروا، نحن نفقد 100 ألف شخص سنويا بسبب ما يحدث وما يأتي من المكسيك".

وأوضح أنه عمل على تصنيف تلك العصابات خلال الـ90 يوما الماضية، واصفا تلك العملية بأنها "ليست سهلة".

وإثر ذلك، كتب وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إيبرارد تغريدة قال فيها: "المكسيك لن تسمح أبدا بأي إجراء يمثل انتهاكا لسيادتها الوطنية".

Advertisements

وأضاف: "لقد أعلمت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل بموقفنا بالإضافة إلى عزمنا التعامل مع الجريمة المنظمة العابرة للحدود".

وأكدت الحكومة المكسيكية، في بيان، أن وزارة الخارجية تتواصل مع الحكومة الأمريكية لتزويدها بتفاصيل الإجراءات التي ذكرها ترامب في الحوار.

وقال ترامب إن وقف تدفق المخدرات على طول الحدود الأمريكية مع المكسيك، إلى جانب المهاجرين من بين أهدافه الرئيسية.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبقي على انتشار ما يصل إلى 5500 جندي على الحدود مع المكسيك العام المقبل للمساعدة في التصدي للهجرة غير الشرعية.

وخصصت البنتاجون 3,6 مليار دولار لتمويل بناء جدار حدودي مع المكسيك؛ حيث أكدت في الوقت نفسه موافقتها على طلب من وزارة الأمن الداخلي للإبقاء على وجود عسكري أيضا.

ويعكس تعزيز الوجود العسكري على الجانب الأمريكي من الحدود انتشارا أكبر للقوات المكسيكية، في أعقاب ضغوط من الرئيس دونالد ترامب بينها تهديده بفرض عقوبات تجارية.