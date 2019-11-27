خامنئي: الاحتجاجات في إيران كانت واسعة وخطيرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

اعترف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بأن الاحتجاجات "كانت واسعة وخطيرة" وهُزمت جزئيا، ووصفها بالمؤامرة.



Advertisements

ونقل الإعلام الإيراني عن خامنئي قوله إن" الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".

وتابع: "كانوا يظنون بأن رفع اسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم".

وقال إن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيداً وخطط لها للتخريب والقتل مستغلة رفع أسعار البنزين"