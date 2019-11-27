شكرا لقرائتكم خامنئي يقر: الاحتجاجات "كانت واسعة وخطيرة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أقر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، الأربعاء، بأن الاحتجاجات "كانت واسعة وخطيرة" وهُزمت جزئيا، ووصفها بالمؤامرة.

ونقل الإعلام الإيراني عن خامنئي قوله إن" الشرطة والتعبئة وحرس الثورة واجهوا أعمال الشغب، لكن ما قام به الشعب بالمسيرات الحاشدة كان أهم من ذلك".

وأضاف: "كانوا يظنون بأن رفع اسعار البنزين فرصة لاستقدام عناصرهم للتخريب والقتل لكن الشعب قد قضى عليهم".

وقال إن "الشعب الإيراني أفشل مؤامرة واسعة وكبيرة ممولة جيداً وخطط لها للتخريب والقتل مستغلة رفع أسعار البنزين".