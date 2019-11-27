شكرا لقرائتكم رويترز: هيئة الاستثمار الكويتية تخطط للمشاركة في اكتتاب أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مصدران مطلعان لرويترز، اليوم الأربعاء، إن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تخطط للاستثمار في الطرح العام الأولي لأرامكو السعودية.

ولم ترد الهيئة وهي صندوق الثروة السيادي للكويت ولا شركة النفط السعودية الحكومية العملاقة أرامكو على طلبات منفصلة من رويترز للتعقيب.

وكانت مصادر مطلعة قالت لوكالة بلومبيرغ، إن أبوظبي تعتزم استثمار 1.5 مليار دولار في اكتتاب أرامكو.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولي أرامكو السعودية التنفيذيين التقوا، الاثنين الماضي، مع مسؤولين من جهاز أبوظبي للاستثمار، لبحث فرص الاستثمار في بيع أسهم أرامكو التي قد تصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار.

Advertisements

وخاطبت أرامكو كذلك الهيئة العامة للاستثمار في الكويت وجي.آي.سي السنغافورية.

وكان الاجتماع بين مسؤولي أرامكو وجهاز أبوظبي للاستثمار، أحد أكبر الصناديق السيادية في العالم، منفصلاً عن جولة ترويجية للمستثمرين في أبوظبي. وأقيمت جولة أخرى مماثلة في دبي، الأحد الماضي.

وأعلنت شركة سامبا المالية للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، بصفتها مدير الاكتتاب لشركة "أرامكو السعودية"، عن نتائج اكتتاب الأفراد، حيث بلغ عدد المكتتبين الأفراد خلال هذه الفترة 3.1 مليون مكتتب بعدد أسهم بلغ إجماليها 845.1 مليون سهم والتي تمثل 27.04 مليار ريال.

ويعتبر غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر، آخر يوم للاكتتاب لفئة الأفراد.