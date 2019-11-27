زلزال بقوة 6.1 درجة ضرب جزيرة كريت اليونانية

ضَرب زلزال بقوّة 6,1 درجة جزيرة كريت اليونانية، وشعر به السكان في مناطق أخرى في البلاد.
وشدّد محافظ كريت ستافروس ارناوتاكيس، في تصريح إلى التلفزيون الرسمي، على أنّه "كان زلزالًا كبيرًا، شعرت به كلّ الجزيرة ولحسن الحظ لم تَرد تقارير عن وقوع أضرار".
وضرب الزلزال بعد يوم على زلزال بقوّة 6,4 درجات في ألبانيا، أدّى إلى مقتل أكثر من 20 شخصًا وإصابة المئات بجروح. وبعد وقت قصير على الزلزال في ألبانيا، ضرب زلزال بقوة 5,4 درجات البوسنة، وفق ما أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.
يُذكر أنّ في تموز 2017، أدّى زلزال بقوّة 6,7 درجات إلى مقتل شخصين في جزيرة كوس ببحر إيجه، وتسبّب بأضرار كبيرة.
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