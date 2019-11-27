مسؤول ايراني: سنرد على المعتدي اينما كان

كد قائد القوة البحرية للجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي أن "ايران سترد على اي معتد اينما كان لو تجرأ على العدوان على البلاد"، مشيراً إلى "تواجد القوات البحرية الاميركية والبريطانية ومناوراتها في المنطقة بما من شانه زعزعة الامن والاستقرار فيها".
ولفت إلى "إننا بطبيعة الحال لا نحسب حسابا لهذه الاساطيل لان ايديهم اصبحت مكشوفة بالنسبة لنا وان معداتهم المادية المبهرة للاعين قد اضحت غير فاعلة ومضى عليها الزمن وبالاساس فان عهد اضرب واهرب قد اصبح من الماضي"، مضيفاً "لو اراد احد ما ان يفعل شيئا ضد ايران فسيتلقى الرد عليه اينما كان في العالم".
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