عُثر على الصندوقين الأسودين لمروحيتين عسكريتين فرنسيتين بعد ​حادث تصادم​ في مالي أدى إلى مقتل 13 جنديا، وفق ما أعلن متحدث عسكري فرنسي أمس.

ووقع الحادث في ساعة متأخرة الاثنين خلال عملية ضد الجهاديين في منطقة ليبتاكو، قرب الحدود مع ​بوركينا فاسو​ و​النيجر​.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العثور على الصندوقين الأسودين للمروحيتين الفرنسيتين اللتين تصادمتا في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.