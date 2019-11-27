روحاني: الهدف الرئيس من زيارة محافظة اذربايجان الشرقية تفقد مناطق الزلزال

أعلن الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ ان "الهدف الرئيس من زيارة محافظة اذربايجان الشرقية لقاء الاهالي في المناطق التي ضربها الزلزال مؤخرا"، مشيراً إلى أن "الهدف الرئيس من هذه الزيارة متابعة عمليات ايصال المعونات الانسانية وتفقد عمليات اعادة ​البناء​ في قرى ميانه وسراب والمناطق التي ضربها الزلزال في المحافظة".

ولفت إلى أن "الهدف الثاني من زيارته للمحافظة تدشين مشروع سكة حديد ميانه - بستان آباد والذي يعد من المشاريع المهمة والمطلبية لسكان المحافظة"، منوهاً إلى أنه "يعتزم بحث الانجازات التي تحققت منذ الزيارة الماضية ولحد الآن في محافظة اذربايجان الشرقية وكذلك تدشين مشاريع اعمارية وصناعية والمشاركة في المجلس الاداري للمحافظة خلال الزيارة".