سي إن إن: واشنطن ترسل محققين إلى السعودية والإمارات

أفادت صحيفة شبكة "سي إن إن" بأن "وفدا أميركا مشتركا يضم محققين تابعين لوزارتي الخارجية والدفاع، أجرى زيارة إلى الإمارات في أيلول الماضي، لبحث أي انتهاك محتمل لاتفاقيات بيع الأسلحة، المبرمة مع الولايات المتحدة"، مشيرةً إلى أن "الرسالة كانت موجهة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، إليزابيث وارن".
واعتبرت أن "تلك الرسالة هي أول تطور موضوعي في سير التحقيقات التي أطلقت في شباط الماضي، عقب تقرير نشرته حول تلك القضية"، مشيرةً إلى أن "وفدا مشتركا من الخارجية والبنتاغون أجرى زيارة إلى الإمارات في أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت واشنطن أبوظبي بها، وأن زيارة مشابهة مزمعة إلى السعودية ستجري في تشرين الثاني".
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