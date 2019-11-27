سي إن إن: واشنطن ترسل محققين إلى السعودية والإمارات

أفادت صحيفة شبكة "سي إن إن" بأن "وفدا ​أميركا​ مشتركا يضم محققين تابعين لوزارتي الخارجية والدفاع، أجرى زيارة إلى ​الإمارات​ في أيلول الماضي، لبحث أي انتهاك محتمل لاتفاقيات بيع الأسلحة، المبرمة مع ​الولايات المتحدة​"، مشيرةً إلى أن "الرسالة كانت موجهة إلى المرشحة الديمقراطية للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، ​إليزابيث وارن​".

واعتبرت أن "تلك الرسالة هي أول تطور موضوعي في سير التحقيقات التي أطلقت في شباط الماضي، عقب ​تقرير​ نشرته حول تلك القضية"، مشيرةً إلى أن "وفدا مشتركا من الخارجية و​البنتاغون​ أجرى زيارة إلى الإمارات في أيلول، للتأكد مما جرى للعربات المدرعة التي زودت ​واشنطن​ أبوظبي بها، وأن زيارة مشابهة مزمعة إلى ​السعودية​ ستجري في تشرين الثاني".