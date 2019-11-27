قائد بالحرس الثوري: لن نسمح بأدنى عدوان على الشعب الايراني

اكد المستشار الاعلى للقائد العام لحرس ​الثورة الاسلامية​ العميد مرتضى قرباني "اننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب ال​ايران​ي"، مشيراً إلى أن "الثورة الاسلامية تخطت جميع المنعطفات واضاف، ما دمنا متمكسين بالقرآن وننتهج ​ولاية الفقيه​ ونمتلك هذا الشعب فلا ينبغي ان نخشى من اي عدو ولكن علينا التزام الحذر في الوقت ذاته".

واشار الى "استلهام جبهة المقاومة في المنطقة من الفكر التعبوي"، لافتا الى ان "​ترامب​ و​آل سعود​ سيكون مصيرهم مزابل التاريخ"، مفيداُ بان "الاعداء يسعون لالحاق الاذى بايران لكننا سنتصدى لهم ولن نسمح لهم بادنى عدوان على هذا الشعب الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات".