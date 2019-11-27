قائد بالحرس الثوري: لن نسمح بأدنى عدوان على الشعب الايراني

اكد المستشار الاعلى للقائد العام لحرس الثورة الاسلامية العميد مرتضى قرباني "اننا سوف لن نسمح بادنى عدوان على الشعب الايراني"، مشيراً إلى أن "الثورة الاسلامية تخطت جميع المنعطفات واضاف، ما دمنا متمكسين بالقرآن وننتهج ولاية الفقيه ونمتلك هذا الشعب فلا ينبغي ان نخشى من اي عدو ولكن علينا التزام الحذر في الوقت ذاته".
واشار الى "استلهام جبهة المقاومة في المنطقة من الفكر التعبوي"، لافتا الى ان "ترامب وآل سعود سيكون مصيرهم مزابل التاريخ"، مفيداُ بان "الاعداء يسعون لالحاق الاذى بايران لكننا سنتصدى لهم ولن نسمح لهم بادنى عدوان على هذا الشعب الابي والثوري المتواجد في جميع الساحات".
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