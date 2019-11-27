خارجية الكويت تسلم مصر مذكرة رسمية بسبب تعامل قنصليتها مع المراجعين الكويتيين

كشف وزير الخارجية ​الكويت​ي صباح الخالد عن أن "​وزارة الخارجية​ الكويتية سلمت ​السفارة المصرية​، مذكرة رسمية، تعرب فيها عن استغرابها من تكرار المشاكل وسوء تعامل القنصلية المصرية مع المراجعين الكويتيين"، موضحةً أن "وزارة الخارجية الكويتية سلمت القائم بالأعمال المصري مذكرة رسمية في 8 آب الماضي، تطلب فيها من السفارة "اتخاذ الإجراءات المناسبة للوقوف على مختلف ملابسات الأحداث والمشاكل التي وقعت داخل القنصلية ونواحيها".

وأكد "الشكاوى والبلاغات ضد القنصلية المصرية لدى الكويت وموظفيها وأن موضوع الشكاوى المقدمة من المواطنين تجاه عدد من القنصليات والسفارات المعتمدة في البلاد "يحظى بعناية وزارة الخارجية، التي تتعامل معها وفق الإجراءات القانونية والدبلوماسية المتبعة"، مشيراً إلى أن "الوزارة تلقت منذ عام 2017 العديد من الشكاوى من الجهات الأمنية ومواطنين كويتيين، تفيد بتعرضهم لسوء معاملة من بعض مسؤولي القنصلية المصرية وطاقمها الأمني، وأن تلك الشكاوى تنوعت ما بين التعدي على الحريات الشخصية لبعض المراجعين حسب ادعائهم، وحجز المستندات الثبوتية والتهديد بمنع دخول البعض منهم إلى مصر، ناهيك عن ازدياد وتيرة المشاكل والمشاجرات التي وصل بعضها إلى العراك".