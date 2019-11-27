سانا: تدمير صهاريج ومراكز لتكرير وتهريب النفط السوري إلى تركيا

نقلت وكالة "سانا" عن مصدر ميداني تأكيده انه "بعد التحقق من قيام بعض التنظيمات الكردية في منطقة ​الجزيرة​ السورية بتهريب ​النفط​ السوري عبر صهاريج عن طريق ​جرابلس​ ومنطقة أربيل في ​شمال العراق​ إلى النظام التركي الذي يدعون أنه عدوهم الأساسي تم صباح اليوم تدمير مجموعات من هذه ​الصهاريج​ ومراكز تكرير النفط".

وأكد المصدر أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة بحق أي ​عملية تهريب​ للنفط المسروق من ​الأراضي السورية​ إلى خارج سورية.