وزير موريتاني دعا الى توطيد العلاقات الثقافية مع ايران

دعا ​وزير الثقافة​ والصناعات اليدوية الموريتاني محمد ولد غابر بعد لقائه ​السفير الايراني​ لدى نواكشوط محمد عمراني الى "تعزيز التعاون الثقافي مع ​طهران​ واقامة اسبوع ثقافي ايراني في ​موريتانيا​" كما دعا الى "ايفاد اساتذة ايرانيين في مجالات الفنون الى موريتانيا واقامة دورات تعليمية للراغبين في بلاده".

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