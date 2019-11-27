جمعية تجار صيدا وضواحيها تؤكد الالتزام بقرار الهيئات الإقتصادية

أكدت جمعية تجار صيدا وضواحيها الالتزام بقرار الهيئات الإقتصادية والإضراب بدءاً من الخميس بهدف دق ناقوس الخطر الداهم الذي بات يتهدد عددا كبيرا من المؤسسات التجارية بالإفلاس والإقفال وما سيعنيه ذلك من تسريح لمزيد من الموظفين والعاملين وتزايد في نسب البطالة كون هذه المؤسسات لم تعد قادرة على الاستمرارية بالوضع الحالي.
وشددت جمعية التجار على ضرورة الإسراع بإجراء الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني، متمنية الإلتزام بالقرار الصادر عن الهيئات الإقتصادية بالإستجابة الكاملة بإعلان الإضراب بدءاً من يوم غد الخميس
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