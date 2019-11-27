تعطل مركبة على جسر الكولا باتجاه نفق سليم سلام وحركة المرور كثيفة

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي بـ"تعطّل مركبة على ​جسر الكولا​ باتجاه ​نفق سليم سلام​، وحركة المرور كثيفة في المكان".

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