العثور على علبة تحتوي 7 قنابل يدوية في المقيبلة

عثر مساء أمس، على علبة في بلدة المقيبلة الحدودية في منطقة ​وادي خالد​. وعلى الاثر، حضرت دورية من ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ الى المكان، وعملت على تطويق المنطقة لحين حضور الخبير العسكري حيث تبين أن في داخلها 7 قنابل يدوية، فتم رفعها ونقلها من حيث وجدت.

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