أسود: تحويل مال لسياسي من لبنان إلى جنيف ومحاولة فتح 3 حسابات بـ3 مصارف والعميل واحد

كشف عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​زياد أسود​، أنّه "تمّ تحويل مال سياسي لسياسي من لبنان إلى جنيف، ومحاولة فتح ثلاثة حسابات في ثلاثة مصارف والعميل واحد".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "ذاك المنظر الثوري حامل المبادئ والمهازل فاتح الأندلس من ​روسيا​ إلى ​أميركا​ إلى ​سوريا​ إلى ​إسرائيل​. تحيّة ثوريّة ماليّة"، موضحًا أنّه "يبقى من يغطّي تحويل الأموال للسياسيّين حاليًّا".